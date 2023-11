Encontro do Benfica na Champions obriga a condicionamento no trânsito

A PSP informou, esta quarta-feira, que vai estar em curso uma operação de segurança devido à realização do encontro entre o SL Benfica e o Inter de Milão, a contar para a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, previsto para as 20h00.

O evento considerado de "risco elevado", onde se prevê a lotação de aproximadamente 57 mil pessoas e a abertura de portas às 18h00, vai culminar com alguns constrangimentos ao trânsito entre as 17h00 e as 23h00, nas seguintes artérias:

Deslocação de adeptos visitantes para o Estádio da Luz:

Início – Av.ª Colégio Militar (junto à saída da estação do metropolitano com o mesmo nome)



Fim – Acesso da 2ª Circular à Avª. Colégio Militar – Entrada TV Compound

Retorno (após o jogo):

Início – Acesso da 2ª Circular à Avª. Colégio Militar – Saída TV Compound

Fim – Av.ª Colégio Militar (junto à saída da estação do metropolitano com o mesmo nome)

O trânsito na Av.ª Colégio Militar estará condicionado sempre que seja necessário a deslocação de adeptos entre a estação do metropolitano e a entrada do TV Compound.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP destacará, para este evento, um dispositivo policial entendido como adequado às circunstâncias, onde se incluem diversas valências da PSP, tais como: efetivos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e o reforço da Unidade Especial de Polícia.

Com este dispositivo, a principal missão da PSP é garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior, quer no exterior do complexo desportivo, a manutenção da ordem pública, e a minimização dos impactos dos condicionamentos rodoviários necessários a esta operação de segurança.

A PSP aconselha os adeptos a deslocarem-se para o Estádio da Luz em transportes públicos, evitando trazer as suas viaturas para as imediações do mesmo, com antecedência, dada a elevada afluência ao estádio e a necessidade de realização dos necessários procedimentos de segurança.

As autoridades apelam a que os adeptos que se desloquem ao estádio adotem comportamentos de fair play desportivo, que evitem ações que ponham em causa a segurança de terceiros bem como a perturbação da ordem e tranquilidade públicas e que respeitem as instruções dos Polícias ali em serviço.