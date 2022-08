Ricardo Horta, o capitão dos 'Gverreiros do Minho' decidiu dirigir-se aos adeptos no final do jogo deste domingo frente ao Sporting. Com braços no ar e aplausos, agradeceu em jeito de despedida do clube minhoto.Como já avançou o, o jogador está em negociações com o Benfica para uma transferência que pode render a Salvador 15 milhões de euros. As águias já só estão à espera de Jorge Mendes para resgatarem o jogador ao Sp. Braga.