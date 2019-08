Benfica e Sporting disputam este domingo a Supertaça

O Benfica e o Sporting discutem este domingo o primeiro troféu da temporada - a Supertaça Cândido de Oliveira - que se realiza às 20h45 no Estádio Algarve.



A abertura de portas do Estádio Algarve está prevista para as 18h45, com os adeptos das equipas a entrar no recinto duas horas antes do início da partida.



Acompanhe ao minuto:



18h45 - Jogadores e equipa técnica do Benfica entraram no autocarro e rumaram em direção ao Estádio Algarve, sob o olhar atendo dos adeptos que se concentraram junto ao hotel, onde os encarnados estiveram hospedados.



19h00 - Autocarro do Sporting já se encontra a caminho do Estádio Algarve.



No Estádio já se encontram vários adeptos do Sporting vestidos a rigor à espera da chegada da equipa leonina.





19h12 - Autocarro do Benfica chega ao Estádio Algarve. Encarnados recebidos em festa pelos adeptos.