Rival do clube de Cristiano Ronaldo faz proposta milionária a Messi

A Arábia Saudita pretende receber o Mundial'2030, em conjunto com Egito e Grécia, e continua a tentar aumentar a visibilidade da sua Liga. Após a chegada de Cristiano Ronaldo, o próximo alvo é agora Messi.Na Arábia Saudita vão crescendo rumores de que o Al Hilal está disposto a fazer uma oferta de 300 milhões de dólares (cerca de 280 milhões de euros) por ano a Messi para convencer o argentino a rumar à Arábia Saudita. Sendo o Al Hilal o principal rival do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, o objetivo é criar igualmente uma rivalidade que seja seguida em todo o mundo e que eleve o nível da Liga saudita.Para isso, o Estado saudita irá fazer grande parte do investimento, ao dar ao Al Hilal uma grande quantia de dinheiro para conseguir contratar o atual campeão do Mundo pela Argentina e melhorar o campeonato interno com dois jogadores que dominaram o futebol europeu nos últimos anos, como também dá conta o 'Mundo Deportivo'.Não é segredo que Messi é embaixador do turismo saudita, cargo que foi visto a desempenhar pela primeira vez numa viagem a Jeddah em maio último, e isso pode ajudar nas negociações. No site da 'Visit Saudi' é até possível ver diferentes lugares que deslumbraram o argentino quando visitou o país.