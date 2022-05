Muito se tem falado sobre o futuro de Cristiano Ronaldo, mas o novo treinador do Man. United conta com o avançado para 2022/23. Ten Hag, avança o jornal ‘The Telegraph’, já fez saber aos dirigentes do clube inglês que “não faria sentido” abdicar de CR7 quando ele tem contrato até junho de 2023.









Apesar da vontade do técnico holandês, alguma imprensa britânica garante que poderá ser o próprio jogador a decidir deixar Manchester. Sobretudo se os ‘red devils’ falharem o acesso à Champions. Para evitar esse cenário, o United está obrigado a vencer este sábado (17h30) o Brighton, mas mesmo assim ficará sempre dependente de Arsenal e Tottenham.