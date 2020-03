Rúben Amorim já assinou pelo Sporting

Rúben Amorim já é o novo treinador do Sporting. A formalização do acordo entre as duas partes foi feita ao início da noite, tendo o antigo técnico do Sp. Braga se comprometido com os leões até 2023.



Amorim sucede a Silas, técnico que rescindiu esta quarta-feira, tendo a sua apresentação na sua nova função marcada para as 15 horas de quinta-feira, numa conferência na Academia de Alcochete.

Ver comentários