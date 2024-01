Gyokeres, sempre Gyokeres. O presente e o futuro do avançado sueco dominam a atualidade do futebol do Sporting. Na segunda-feira, Rúben Amorim foi confrontado com um dilema: perder agora o jogador para investir na equipa ou apenas no final da época por valor mais baixo. A resposta saiu pronta: “Estou esperançoso que haja a terceira hipótese: a de ficar para lá desta época.









Ver comentários