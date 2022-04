Rúben Amorim quer "confusão" na Luz

O jogo com o Gil Vicente tem esse aliciante de garantir a Liga dos Campeões e alongar a luta pelo título. Assim arranjamos uma confusão na semana a seguir [clássico Benfica-FC Porto na Luz], o que é sempre bom para animar o campeonato." Foi desta forma que Rúben Amorim abordou a necessidade de o Sporting vencer os gilistas na partida deste domingo, projetando ainda (com um sorriso nos lábios) o jogo entre os dois rivais, com essa circunstância de o FC Porto poder ser campeão no terreno do Benfica.O técnico reconhece ainda que a vitória permite "manter uma réstia de esperança" na luta pelo título, embora admita: "Não é que acredite muito nessa possibilidade."Sobre o adversário, Amorim exalta a "grande qualidade". "Cresceram muito este ano. É uma equipa bem trabalhada, com uma muito boa transição defensiva. As duas equipas ainda têm objetivos e vão apresentar-se com vontade de vencer."Numa semana em que voltaram a surgir notícias de interessados no treinador, Amorim reitera a vontade de continuar em Alvalade: "A minha ideia é cumprir o contrato com o Sporting. Digo isto numa fase boa ou menos boa. Sou feliz aqui. As pessoas se calhar agora não gostam tanto de mim, mas quero continuar no Sporting. Gosto muito dos meus jogadores. Quero dar o passo seguinte e não é hora de começar um projeto novo. Como jogador, cumpri os meus contratos, só saí a meio quando acabei a carreira, acabei um ano mais cedo."Já sobre os rumores de que se teria envolvido em agressões com Slimani, o técnico explicou: "É mentira. Até para o Slimani não é positivo porque ele terá de arranjar outra situação para jogar. Nem sequer tivemos uma discussão. Esse assunto para mim está arrumado. O Slimani não teve um comportamento sequer perto desse. Sou treinador do Sporting e nunca me baixaria a esse nível de andar à porrada com um jogador.""Temos cada vez mais nuances que mudam a nossa forma de atacar e de defender. O plantel está desenhado para este sistema e não podemos tudo", disse Amorim sobre o 3x4x3.Luís Neto, Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Ugarte são os quatro jogadores do Sporting em risco de falharem o jogo com o Portimonense, caso vejam mais um amarelo ante o Gil Vicente.