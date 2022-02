Rúben Amorim quer superar aquela que tem sido a sua besta negra desde que chegou ao Sporting e conseguir na sexta-feira a primeira vitória para o campeonato frente ao FC Porto enquanto treinador dos leões. E, sabe o CM, está confiante de que à quinta vez irá conseguir os três pontos.Embora tenha saído vitorioso no primeiro embate como treinador principal frente ao FC Porto (2-1, no Dragão, ao serviço do Sp.