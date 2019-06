Rúben Dias blindado com cláusula de rescisão de 115 milhões no Benfica

Rúben Dias está recetivo a renovar contrato com o Benfica, ficando blindado por uma cláusula de 115 milhões de euros, apurou o. O jogador, de 22 anos, é um dos valores seguros do plantel de Bruno Lage, e Luís Filipe Vieira pretende blindá-lo com uma verba recorde para um defesa.Apesar de ter contrato até 2023 e uma cláusula de 66 milhões de euros, o presidente do Benfica não está tranquilo e teme perder um dos jogadores fundamentais do plantel.O valor pago por João Félix (Atlético de Madrid vai bater a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros ) e a possível ida do jovem central holandês De Ligt para a Juventus fazem com que o Benfica avance para a renovação do contrato.Além do valor da cláusula, Rúben Dias vai tornar-se num dos jogadores mais bem pagos do plantel, com um salário dois milhões de euros líquidos por ano. Segundo soube o, tal significa um prémio pelo desempenho do jovem na equipa do Benfica, que lhe abriu as portas da seleção nacional, tornando-o ainda mais cobiçado.Barcelona e PSG são alguns dos clubes que precisam urgentemente de um central com as características de Rúben Dias - rápido, com grande capacidade de antecipação, forte no jogo aéreo e duro no choque.Na temporada que agora findou, o defesa mostrou grande regularidade, tendo alinhado em 55 jogos e feito quatro golos. Jogou a Liga dos Campeões e melhorou substancialmente o seu temperamento, evitando cartões e castigos desnecessários.João Félix surge em 5º lugar na lista de jogadores que mais valorizaram desde janeiro. Segundo o KPMG Football Benchmark, o avançado de 19 anos subiu 36,7 milhões de euros de valor de mercado, estando agora avaliado em 45,3 milhões. Contudo, foi vendido por 120 milhões.O guarda-redes Bruno Varela vai continuar no Ajax a título de empréstimo. O clube holandês paga um milhão ao Benfica pela cedência e fica com uma cláusula de opção no valor de 3 milhões de euros.Cristian Lema já foi informado para não se apresentar no início de trabalhos da pré-época, dia 1 de julho. Boca Juniors e Colón são os destinos mais prováveis do central de 29 anos. O Benfica pretende encaixar três milhões de euros com o jogador.O jogo de apresentação do Benfica está marcado para dia 10 de julho, às 20h30, frente ao Anderlecht. Os adeptos vão poder assistir pela primeira vez, no Estádio da Luz, às novas contratações do Benfica. Caio Lucas e Jhonder Cádiz são os únicos reforços confirmados.