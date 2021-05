Rúben Dias encanta na Premier League

"Rúben Dias tem sido o melhor jogador da Premier League esta temporada." Quem o diz é Jamie Carragher, antigo defesa internacional inglês.Mas o encanto do português chega também aos Estados Unidos, onde a estrela da NBA Alex Caruso não lhe poupa elogios.Carragher não tem a menor dúvida sobre as qualidades do defesa-central português. "Teve um impacto incrível no Manchester City. Quando o vês jogar não acreditas que tem 23 anos", afirma o antigo defesa do Liverpool, que acrescenta: "Os bons centrais não jogam apenas o seu próprio jogo, mas o jogo de todos, pensam nos outros, porque dirigem a defesa."O jogador formado no Benfica não tem os atributos físicos de Van Dijk, central holandês do Liverpool. Por isso mesmo, Carragher está ainda "mais impressionado com Rúben Dias". "Quando se vê Van Dijk é como se se visse um Rolls-Royce. Dias tem de se concentrar mais e estar sempre no sítio certo. Está ao mesmo nível", refere o inglês.Thiago Silva [Chelsea] e Sergio Ramos [Real Madrid] são, na ótica de Carragher, "os dois melhores centrais da sua geração, mas estão a chegar ao fim". A nova formada está quase pronta e, ainda segundo o antigo craque do Liverpool, "Rúben Dias faz parte dela".Eleito o melhor em campo no jogo de terça-feira, para a Champions, com o PSG (vitória do City por 2-0) Rúben Dias foi elogiado por Alex Caruso, base dos Los Angeles Lakers."A contratação mais subestimada/menos apreciada do ano... tem estado a ‘dançar’ [em grande plano]", escreveu nas redes sociais a estrela da NBA.