Rúben Semedo entrou no quarto, trancou a porta e forçou-me a relações sexuais.” As declarações da jovem de 17 anos à Direção de Proteção de Menores da polícia de Atenas, Grécia, são comprometedoras para o futebolista português, que mais uma vez enfrenta problemas na Justiça.Detido no domingo à noite, o defesa-central do Olympiacos passou as últimas duas noites numa cela da polícia em Attica, centro da capital grega.