Rúben Semedo vai passar a noite nos calabouços da Direção-Geral de Polícia grega em Attica, no centro de Atenas, onde já tinha passado na noite de domingo para segunda-feira. Em causa está a detenção na sequência do alegado caso de violação colectiva de uma menor de que foi acusado.Os calabouços da Direção-Geral de Polícia grega situam-se perto do estádio do Panathinaikos, o maior rival do Olympiakos, onde Semedo joga atualmente.O central português foi preso após a denúncia por parte de uma jovem de 17 anos. A jovem, que segundo a imprensa grega poderá ser namorada de Semedo, acusa o jogador de a ter violado depois de uma saída a um bar na zona de Oropos onde estiveram a consumir álcool.A alegada vítima