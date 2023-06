Rui Costa assumiu a missão de levar o Benfica à conquista do pentacampeonato. Fonte próxima do presidente encarnado revelou ao Mais Sport que o dirigente está decidido a atingir um feito inédito no clube e que apenas foi alcançado no futebol português pelo FC Porto (1994/95 a 1998/99).



Rui Costa quer aproveitar o que considera ser a boa embalagem dada pelo último título, construindo um plantel que possa garantir a hegemonia do campeonato nos próximos anos.









