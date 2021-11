As revelações de Rui Pinto, no caso Football Leaks, relativas a Deco e Jorge Mendes, terão contribuído para as investigações no âmbito da operação Fora de Jogo. O hacker denunciou vários negócios suspeitos no mundo do futebol e aceitou colaborar com o DCIAP, após a suspensão do processo validada pelo próprio juiz Carlos Alexandre.