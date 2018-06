Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica Rafael Leão no estágio de pré-época

Águias atacam jovem avançado que rescindiu com Sporting

Por António Martins Pereira | 03:21

Rui Vitória está agradado com a possibilidade de poder contar com Rafael Leão, jogador do Sporting que rescindiu contrato com justa causa, e quer começar a trabalhar com o jovem avançado já a 28 de junho, no arranque da pré-época, apurou o CM.



Rafael Leão, de 19 anos, foi o último dos nove jogadores leoninos a apresentar a rescisão de contrato com justa causa na sequência das agressões de Alcochete.



O Benfica tem estado atento e Luís Filipe Vieira deixou claro, em tom de ameaça, que não esquece o verão de 1993, quando Paulo Sousa e Pacheco trocaram a Luz por Alvalade.



Rafael Leão encaixa no perfil pretendido pelas águias para completar o leque de avançados. É jovem, tem uma margem de progressão enorme, é possante (1,88 metros e 81 kg) e é um investimento para o futuro.



A provável chegada de Rafael Leão à Luz faz com que o Benfica feche o setor ofensivo, contando com Jonas, Ferreyra e Castillo. É que Rui Vitória pretende juntar o grupo cedo para tentar recuperar o título perdido para o FC Porto. Com três caras novas, vai apostar no trabalho duro na pré-época que começa em Troia, passa por Inglaterra, e tem jogos nos Estados Unidos.



Quem terá sido oferecido ao Benfica foi o extremo-direito Acuña. No entanto, o salário elevado fez Luís Filipe Vieira recusar a oferta. O argentino não rescindiu com o Sporting, apesar de ter sido um dos primeiros a manifestar essa vontade. Quem já é reforço é o central argentino Lema (Belgrano), de 27 anos. Está em final de contrato e vai assinar por três épocas.