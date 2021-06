Saiba onde e quando vai ser o encontro entre o Sporting e Sp. Braga

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira a data, hora e local da Supertaça Cândido de Oliveira, que colocará frente a frente o Sporting, campeão nacional, e o Sp. Braga, vencedor da Taça de Portugal. O encontro será disputado no Estádio Municipal de Aveiro, no dia 31 de julho, às 20:45.Esta será a segunda vez que leões e arsenalistas medem forças na Supertaça. A primeira, em 1982, foi ganha pelo Sporting, numa final disputada a duas mãos, ambas com triunfos verde e brancos (2-1 e 6-1). O Sporting tentará erguer o troféu pela 9.ª vez, enquanto o Sp. Braga procura a primeira conquista.Refira-se ainda que o Municipal de Aveiro recebe a decisão pela 11.ª vez.