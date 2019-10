Saiba por que razão o Manchester United recusou contratar João Félix

O Manchester United discutiu a possibilidade de contratar o futebolista português João Félix, mas optou por não assinar contrato alegando "falta de físico".Segundo avança o jornal britânico Metro, que cita o The Atletic, a principal preocupação no atacante de 19 anos era que o jogador não tinha estrutura física necessária para lidar com o ritmo da Premier League.De acordo com o mesmo jornal, o clube também concluiu que João Félix não era capaz de manter a sua forma física enquanto estava no Benfica, durante os encontros.A transferência de Félix foi discutida "muitas vezes" antes da ida do português para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, transformando-se na quinta transferência mais cara de sempre no mundo do futebol.Recorde-se que o Bayern de Munique também esteve entre os clubes na luta pela contratação do português.