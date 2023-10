Sandro Tonali deverá enfrentar suspensão de dez meses devido ao escândalo de apostas ilegais em Itália

O futebolista Sandro Tonali deverá ser condenado a dez meses de suspensão devido ao escândalo de apostas ilegais em Itália, avançou esta quarta-feira o jornal britânico Daily Mail.Os advogados do jogador estão próximos de um acordo com os procuradores judiciais e com a Federação Italiana de Futebol (FIGC).O médio, atualmente ao serviço dos ingleses do Newcastle, encontra-se, ainda assim, disponível para entrar em campo na noite desta quarta-feira, na receção dos 'magpies' aos alemães do Borussia Dortmund, em partida da fase de grupos da Liga dos Campeões.Apesar da suspensão, Sandro Tonali tem permissão para continuar a treinar em conjunto com a equipa comandada por Eddie Howe.O clube inglês está a explorar as possibilidades de ser compensado financeiramente, por ter adquirido o atleta depois de este já ter cometido as infrações, enquanto ainda representava o AC Milan. Recorde-se que Sandro Tonali trocou os 'rossoneri' pelo Newcastle na última janela de transferências, a troco de 70 milhões de euros.A 12 de outubro, o jornal Corriere dello Sport revelou que os futebolistasA 17 de outubro, o departamento de Justiça da FIGC oficializou a suspensão de Nicolò Fagioli, da Juventus, por sete meses