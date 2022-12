Roger Schmidt traçou um plano de preparação física para Otamendi e Enzo Fernández cumprirem durante os festejos do título mundial pela Argentina, alertando os jogadores para a necessidade de o cumprirem, pois o Benfica tem muitos objetivos para atingir nesta época, apurou o CM.



O técnico alemão está ciente de que os festejos pela conquista do Campeonato do Mundo podem fazer os jogadores aumentarem o peso e perderem a forma física.









Ver comentários