Schmidt: «Vlachodimos é ainda uma questão. Veremos o que acontece até ao fim do mercado»

Odysseas Vlachodimos voltou a ficar de fora da ficha de jogo, desta feita no Gil Vicente-Benfica (2-3), e Roger Schmidt admitiu que o guarda-redes ainda poderá deixar os encarnados até ao fecho do mercado, agendado para dia 1 de setembro."Só podemos ter dois guarda-redes na equipa. Depois temos sempre um terceiro junto de nós caso algo aconteça, é o procedimento habitual. Vlachodimos ficou de fora e para já ainda é uma questão em aberto. Vamos ver o que acontece até ao final do mercado", disse o treinador das águias na conferência de imprensa.Recorde-se que Samuel Soares voltou a ser o titular na baliza das águias, com Trubin no banco e Marcel Mendes, de apenas 18 anos, a ser o tal terceiro guarda-redes em caso de necessidade, tendo por isso estado presente no Municipal de Barcelos.