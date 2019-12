Scouting do Sporting trabalha em vão

O departamento de scouting do Sporting anda praticamente a trabalhar em vão. Raul José, o responsável pelo setor, de acordo com fontes contactadas pelo, sente alguma desilusão por o clube não corresponder às sugestões para a aquisição de jogadores.A falta de dinheiro é a principal causa para o desencanto do departamento. Há jogadores referenciados, mas, quando é preciso pensar na fase seguinte, ou seja, tentar a aproximação para, posteriormente, se avançar para negociações, o processo pára.O clube de Alvalade não tem disponibilidade financeira para tentar contratar futebolistas com alguma qualidade. Basta, aliás, ver o que aconteceu no mercado de verão, altura em que acabou por recorrer a empréstimos de atletas "sem qualidade para jogar no Sporting", frisa a fonte do. Por isso, acrescenta, "é fácil entender a razão de a equipa dificilmente poder aspirar à conquista do título".O departamento de scouting, garantem ao, nem terá sido ouvido relativamente à vinda dos jogadores emprestados, facto que não conseguimos confirmar junto do próprio responsável. Raul José, apesar da insistência, não tem atendido as chamadas do nosso jornal.O antigo adjunto de Jorge Jesus, com quem trabalhou, por exemplo, nos leões, já falou, sabe ocom o presidente do clube e disse-lhe, claramente, que estará em Alcochete até Frederico Varandas o desejar. O dirigente dos leões, recorde-se, foi o responsável pelo regresso de Raul José ao clube.Pedro Mendes, dos sub-23, será uma solução para a equipa principal, evitando-se, diz a nossa fonte, "gastar mais dinheiro mal gasto" como sucede, por exemplo, com jogadores emprestados.Por outro lado, no futebol leonino há quem não entenda o facto de Plata, "sem envergadura física, não ser emprestado para poder ‘crescer’, já que é um jovem com potencial".A equipa de Jorge Silas entrou de férias imediatamente após o jogo de Portimão. O regresso aos trabalhos acontecerá sexta-feira, em Alvalade, com um chamado treino solidário.Bruno Fernandes tem o estatuto de jogador formado localmente, segundo a Liga de Clubes, noticia ao ‘Record’. Em comunicado, o Sporting manifestara tranquilidade relativamente ao protesto do Portimonense no jogo de sábado.O adversário do Sporting na Liga Europa goleou este domingo, fora, o Kayserispor, por 4-1, último classificado da Liga turca. A equipa de Istambul, que joga com os leões a 20 e 27 de fevereiro, é agora segunda, a quatro pontos do líder Sivasspor. Miguel Lopes, que jogou nos leões, foi autor de um dos golos dos visitantes.