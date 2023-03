"Se Messi tivesse a ética de trabalho de Cristiano Ronaldo, hoje teria 15 Bolas de Ouro", diz Patrice Evra

"Quero explicar por que digo que o Ronaldo é o melhor de sempre. Não é apenas porque é nosso irmão, mas porque adoro a sua ética de trabalho", explicou o francês no canal de YouTube de Rio Ferdinand.

Poucas horas depois do adeus do PSG à Champions, após a derrota nos oitavos de final com o Bayern Munique, Patrice Evra reacendeu a discussão sobre quem é o melhor jogador de sempre e não se coibiu de sair em defesa do seu amigo Cristiano Ronaldo.