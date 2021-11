O Marítimo recebeu este domingo o P. Ferreira e venceu por 2-0, numa partida pautada pelo equilíbrio. Vasco Seabra estreou-se no banco dos insulares com um triunfo e estes saíram da zona de despromoção, colocando um ponto final numa série de dez jogos sem vitórias.









Os castores entraram mais acutilantes e Eustáquio colocou cedo a atenção de Paulo Vítor à prova. Foi sol de pouca dura e a partida entrou numa fase muito desinteressante. Oportunidades de golo só perto do intervalo. João Pedro tentou a sorte, Flávio Ramos também, mas o resultado não se alterou.

Na segunda metade, Joel Tagueu colocou o Marítimo na frente do marcador, aos 49’. O P. Ferreira reagiu e Deni Júnior esteve perto de marcar, aos 72’. No entanto, Beltrame, com quatro minutos em campo, marcou um grande golo de livre direto. A equipa de Jorge Simão bem tentou relançar a partida, mas o marcador já não se alterou até final da contenda. O Paços de Ferreira acordou tarde para o jogo.