Seleção Nacional vence Suécia sem Ronaldo

Portugal derrotou esta quarta-feira a Suécia em Alvalade, por 3-0, num jogo em que Diogo Jota substituiu Cristiano Ronaldo e brilhou com dois golos e uma assistência. Não houve CR7, mas houve um DJ21.





Depois foi a vez de Diogo Jota justificar a sua escolha. Primeiro ao assistir Bernardo Silva (21’) no 1-0 e depois foi ele próprio a marcar (44’), após assistência de Cancelo. Pelo meio, Berg ainda atirou com estrondo ao poste da baliza de Patrício.





Na etapa complementar, os suecos voltaram a entrar melhor. Mas as pretensões de chegarem ao golo esbarraram em Rui Patrício. O guarda-redes português travou várias oportunidades de golo a Berg, Lindelof e Kulusevski.





Sempre que Portugal acelerava um pouco encostava os suecos às cordas. João Félix ainda desperdiçou uma ocasião soberana quando na cara do guarda-redes Olsen rematou por cima, após ter sido isolado por Bruno Fernandes. Mas a noite era de Diogo Jota, um DJ21 que deu música, no terceiro golo. Fez um slalom pela defesa sueca e rematou para um golão.



Análise

+ Diogo Jota

Não tremeu com a responsabilidade de substituir Cristiano Ronaldo. Assistiu Bernardo Silva no 1-0 e marcou ele próprio o segundo golo, com assistência de Cancelo, e o terceiro, após um slalom pelos defesas suecos. Não houve CR7 mas houve muito DJ21. Uma



- Sombra... sueca

Apesar de ter mostrado bons momentos neste jogo, a verdade é que a Suécia está longe do que já mostrou no passado. As ‘dores de crescimento’ depois do abandono de Ibrahimovic ainda estão longe de estar ultrapassadas. 4 jogos... 4 derrotas.



Arbitragem tranquila

Um jogo correto, praticamente sem casos. O resultado ajudou, assim como a postura dos jogadores de ambas as equipas. João Félix ficou a pedir uma grande penalidade, num lance em que parece ter sido agarrado na área por um defesa sueco.



Portugal e França disputam grupo

Com golos de Griezmann e Mbappé, a França venceu (2-1) ontem na Croácia, igualando Portugal na liderança. As duas seleções vão decidir entre si o 1.º lugar, uma vez que Croácia e Suécia estão afastadas dessa luta.



Fernando santos: "Não foi um jogo top"

"Não foi um jogo top. Podíamos ter feito mais dois ou três golos e os suecos mais um ou dois". Foi desta forma que Fernando Santos abordou o triunfo sobre a Suécia. Para o selecionador, Portugal "não fica melhor sem Ronaldo", e garante que vai continuar a "jogar da mesma forma". Sobre a qualificação, fala numa luta a dois com a França





Diogo Jota foi a seta disparada por William

Rui Patrício – Depois de uma primeira parte descansada, três grandes defesas no segundo tempo.

João Cancelo – Cumpriu a defender. Assistência maravilhosa para Diogo Jota marcar, com um passe longo.

Pepe – Por terra e ar, o capitão da Seleção foi intransponível. A jogar assim, apesar dos seus 37 anos nem faz sentido falar em sucessão.

Rúben Dias – Sentiu mais dificuldades, deixou Berg rematar ao poste mas acabou por ter nota positiva.

Raphaël Guerreiro – Muitas dificuldades a defender. Kulusevski foi um quebra-cabeças constante e perdeu uma bola de forma comprometedora em cima do intervalo.

Danilo Pereira – Batalha dura no meio-campo. Foi batido algumas vezes, mas foram bem mais aquelas em que saiu por cima.

William Carvalho – Exibição consistente, ajudando Danilo e levando a equipa para a frente. Grande passe para Diogo Jota bisar.

Bruno Fernandes – Incansável, tentou o golo várias vezes. João Félix desperdiçou uma assistência açucarada.

Bernardo Silva – Andou muito tempo desaparecido, mas foi eficaz quando teve a oportunidade de marcar.

João Félix – Noite infeliz e de sacrifício como homem mais adiantado. Isolado, falhou um golo certo.

Podence – Estreia para mais tarde recordar.

André Silva – Voltou a ser opção, sem brilho.

João Moutinho – Regular.

Rafa Silva – Um par de acelerações.

Renato Sanches – Cumpriu.



Diogo Jota

Exibição brilhante, com uma assistência e dois golos. Em velocidade e com a bola colada ao pé, fez o que quis da defesa sueca. Capacidade de finalização acima da média.