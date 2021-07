Com fair play, humor, mas também com uma certa dose de provocação, Marco Rossi, selecionador da Hungria, publicou na sua página da rede social Instagram uma fotomontagem na qual, além do próprio, surgem Cristiano Ronaldo (Portugal), Manuel Neuer (Alemanha) e Kylian Mbappé (França) numa praia, de malas feitas. Juntou depois a frase “vemo-nos na praia”, escrita em três línguas: húngaro, inglês e italiano. Rapidamente a publicação se tornou viral.









A Hungria fez parte do Grupo F, no Europeu em curso, o mesmo que integrava Portugal, França e Alemanha. Pelo peso destas três seleções - apontadas como candidatas à vitória na competição -, foi imediatamente apelidado de grupo da morte. Contudo, depois de terem deixado os húngaros pela primeira fase, tal como de resto era expectável, portugueses, franceses e alemães foram eliminados nos oitavos de final. Uma situação que fez apurar a veia irónica do selecionador da Hungria.

Marco Rossi, italiano de 56 anos, é um ex-jogador de futebol (foi um defesa mediano). É conhecido pela sua boa-disposição. Frequentador assíduo das redes sociais, agradeceu na internet o apoio dos adeptos húngaros na sua casa em Itália, com um copo de vinho na mão, o qual levou à boca antes de fazer um brinde. E começa assim a mensagem: “Estamos de volta ao normal.”