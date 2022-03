Semedo ainda por convencer no FC Porto

Rúben Semedo ainda está longe de convencer Sérgio Conceição quase dois meses depois de ter sido contratado pelo FC Porto. O defesa-central tem pelo menos oito jogos para levar os dragões a acionarem a opção de compra.









Contratado no mercado de inverno como um pedido especial do técnico portista, o jogador, que pertence aos quadros do Olympiacos, ainda só conta com 45 minutos pela formação principal, um cartão de visita pobre para levar o FC Porto a pagar 5,5 milhões de euros no próximo verão pelo jogador, de 27 anos.

Até final da temporada e com Mbemba e Pepe a 100 por cento, será complicado ao internacional português provar o seu valor em jogo. Resta-lhe os treinos e os minutos que tem tido na equipa B dos dragões para mostrar algo que leve a SAD a apostar em si na próxima temporada. Com Pepe a caminho dos 40 anos, Mbemba que vai sair e os constantes problemas físicos de Marcano, resta ao líder do campeonato Fábio Cardoso para o eixo da defesa. O ex-Santa Clara tem 19 jogos esta temporada pela equipa portista, sendo que em 16 deles foi titular.





Entretanto, o FC Porto goza este domingo a segunda folga concedida por Sérgio Conceição. O regresso aos trabalhos está marcado para esta segunda-feira no arranque da preparação para o jogo da Liga, no Dragão, com o Santa Clara no dia 4 de abril.