“Sempre amigo do presidente Vieira”: Jorge Jesus e Moniz em guerra por causa do ex-líder das águias

Jorge Jesus não recuou no apoio público a Luís Filipe Vieira e voltou a demonstrar a sua solidariedade ao ex-presidente do Benfica, que desde esta sexta-feira já não está em prisão domiciliária. Ao que oapurou, a posição do treinador causou azia a José Eduardo Moniz, vice-presidente dos encarnados.Na antevisão à 1ª jornada da Liga (mais info na página 6), aquestionou a Jorge Jesus se, face ao agradecimento público que fizera na quarta-feira - depois da vitória (2-0) em Moscovo frente ao Spartak -, estaria disponível para apoiar Luís Filipe Vieira numa eventual recandidatura à presidência do clube. “Já disse o que tinha a dizer, não vou falar em questões que não têm nada a ver com o jogo. Continuarei sempre amigo do presidente Vieira, independentemente do que possa acontecer, será sempre meu amigo. E sei que ele também pensa assim em relação a mim”, respondeu o treinador.