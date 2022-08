Sérgio Conceição voltou a aproveitar um evento público para passar a mensagem de que exige mais reforços à SAD do FC Porto. No jantar em que foi homenageado pela comissão de recandidatura de Pinto da Costa, na terça-feira à noite, o treinador portista avisou que "jogadores, staff, todos os departamentos, administração e adeptos devem ter noção das dificuldades que vamos encontrar e ter humildade para as enfrentar, pois só assim podemos ganhar".









