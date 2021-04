Sérgio Conceição pede esforço extra a Sérgio Oliveira e Corona

Sérgio Oliveira e Corona não estão no topo da sua condição física, mas vai ser pedido aos dois que façam um esforço extra para jogarem no sábado (18h00), em Tondela. Sérgio Conceição, sabe o CM, recusa poupanças na Liga tendo em vista a 2ª mão da Champions com o Chelsea, já na terça-feira, e não pretende abdicar de uma dupla que influencia de forma decisiva a prestação da equipa.









Depois de ter cumprido castigo na 1ª mão frente aos londrinos, Sérgio Oliveira ainda está a recuperar de uma lesão muscular na coxa direita - esta quinta-feira fez tratamento e ginásio. A intenção é recuperá-lo para Tondela, onde jogará, a menos que a sua evolução estagne nas próximas horas. O forcing pelo médio visa não correr riscos no campeonato. Por isso, Corona também não deverá ser poupado.

O extremo já há alguns jogos que não se exibe ao seu melhor nível, acusando o desgaste acumulado de uma época exigente. É o elemento do plantel com mais minutos (3257) nas pernas e participou em 42 dos 43 jogos dos dragões (37 a titular). Só falhou a 1º mão da Taça de Portugal (1-1), frente ao Sp. Braga, porque estava suspenso após ter sido expulso no jogo anterior para a Liga, igualmente com os minhotos (2-2).





Na última jornada, devido ao cansaço que trazia da seleção, o mexicano foi poupado por Sérgio Conceição e começou a partida frente ao Santa Clara como suplente. Só que, aos 66’, dez minutos depois dos açorianos terem marcado, Corona saltou do banco para tentar desbloquear o 1-1 - Toni Martínez acabou por fazer o 2-1 final aos 90+5’.





As dificuldades sentidas nesse jogo para ultrapassar a organização defensiva do adversário servem de aviso. Desta vez, e apesar do desgaste que Corona acusa, Conceição não quer abdicar da criatividade daquele que julga ser o seu elemento mais desequilibrador.





fábio veríssimo apita jogo com o tondela

Fábio Veríssimo vai apitar no sábado o jogo entre Tondela e FC Porto. Nuno Almeida será o VAR. Hugo Miguel vai dirigir o P. Ferreira-Benfica (Tiago Martins no VAR) e Rui Costa o Sporting-Famalicão (António Nobre no VAR) .