Shakhtar derrota Benfica na Luz e elimina águias da Liga Europa

Então, até para o ano. O Benfica estava em campo a saber que os compatriotas tinham caído nas respetivas batalhas e também não fez melhor. A coisa até chegou a prometer, muito por culpa do capitão Pizzi, mas os buracos defensivos acabaram por afundar o barco e foi tudo de vela, apagando-se a Luz da Europa.Bruno Lage mexeu no onze e trouxe Dyego Sousa como a grande novidade na frente do ataque, com apoio de Chiquinho. O técnico pediu para a equipa não entrar expectante e recebeu resposta à altura. Taarabt (7’) e Rúben Dias (8’) falharam por centímetros, e à terceira foi de vez - Pizzi aproveitou o espaço ao chegar à área e enviou um remate em jeito, quase com toques de algodão, colocado e junto ao poste para o 1-0.Diz o povo que o que é bom acaba depressa. Assim que baixou a guarda, o Benfica foi castigado. Grimaldo a defender por dentro, Rafa ultrapassado por fora e um cruzamento que acaba em autogolo de Rúben Dias. Clássico. 1-1.A bola passou a estar mais com a turma de Luís Castro, que ainda enviou um tiro ao poste, à passagem dos 20 minutos. Só que Rúben renasceu das cinzas e apareceu a empatar a eliminatória, nas alturas, a responder ao canto de Pizzi.O golo trouxe ânimo e o Benfica, tomando o exemplo do central, terminou a primeira parte lá em cima. E começou a segunda ainda melhor. Uma prenda da defesa visitante e Rafa a colocar a bola no ângulo de uma baliza quase deserta.Festa de arromba na Luz... de novo de pouca dura. Nem dois minutos passados e Stepanenko mostrou que também sabe saltar e cabeceou para um 3-2 que, apesar da derrota, voltava a dar vantagem ao Shakhtar. Num combate de dá e leva, Seferovic desperdiçou no momento da verdade (68’) e Alan Patrick desferiu o golpe fatal aos 71’.Era o traumatismo ucraniano, com o Benfica por terra, a exemplo dos outros três companheiros de luta na Europa. #PortugalExit. Adeus e até para o ano.+ Pizzi liderou as tropas como a braçadeira exigia. Um golo pleno de técnica a abrir o jogo e uma assistência para o 2-1 a reanimar a equipa. Nota para a qualidade técnica e tática da ofensiva dos ucranianos.- Culpar só a defesa é injusto. É o momento defensivo (14 golos sofridos nos últimos 8 jogos) em crise. O primeiro tento ucraniano é um clássico da ala esquerda benfiquista e o terceiro é o descalabro na transição.Björn Kuipers é um dos árbitros mais conceituados e mostrou porquê no relvado da Luz. Manteve sempre o jogo controlado e decidiu sempre bem nos momentos de maior dúvida, assim como os seus auxiliares, deixando o jogo correr sem assinalar faltas e faltinhas e puxando do cartão amarelo quando necessário.*João MonizEncaixou três golos sem culpas. Esta quinta-feira não conseguiu ser o salvador.Péssimo nos cruzamentos. Ficou a ver jogar no 3-3.Um belo golo de cabeça compensou o autogolo feito minutos antes. Falhou o tempo de salto no 3-2.Precisa de ir para o banco, até para se resguardar. Aborda cada lance com uma intranquilidade latente que contagia a equipa.Mais uma bola aliviada para o centro da área que resultou em golo (3-3). E continua a não se entender com Ferro no controlo do (imenso) espaço entre ambos.Não tem culpa de ter custado 20 milhões, mas esperava-se mais. Não está a fazer muito mais do que Florentino a atacar e faz (bem) menos a defender.Bem que tenta, mas não está talhado para ser o pêndulo do meio-campo.Quase sempre encostado à direita, não teve influência no jogo.Brilhante a marcar o 3-1, negligente a deixar o lateral Dodô sozinho no 1-1.Sempre batalhador, recuperou a bola para Rafa fazer o 3-1.Só esteve 23 minutos em campo, mas percebe-se que seja o 3º avançado.Nada acrescentou.Podia ter feito o 4-3, mas cabeceou fraco.O final do jogo desta quinta-feira ficou marcado por vários lenços brancos e assobios vindos da bancada, tendo como destinatário o técnico Bruno Lage."Fizemos aquilo que tínhamos de fazer nos primeiros 60, 70 minutos. Tivemos o controlo da bola nesse período. Depois do 3-1 o controlo tinha de ser com bola. Tínhamos de prolongar o que tínhamos feito até ao 3-1. Lamento imenso não poder dar a passagem aos adeptos e ao nosso presidente", disse o técnico no final do encontro.O técnico estabelece o "objetivo de vencer" para o próximo jogo com o Moreirense, para a Liga, no estádio da Luz."Fizemos uma primeira parte horrível. O Benfica foi avassalador. Na segunda parte retificámos. Corrigimos posicionamentos, subimos as linhas, fomos melhores e merecemos passar", disse Luís Castro, treinador do Shakhtar.