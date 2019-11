Portugal viu este domingo o seu destino nas mãos de França e Alemanha, os seus adversários sorteados para a fase de grupos do Euro2020. Um grupo já apelidado de "grupo da morte" dada a sua dificuldade inerente.A fase final do Euro 2020 realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades de 12 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma e fase final no Estádio de Wembley, em Londres.

Na fase de grupos, que decorre de 12 a 24 de junho, as 24 seleções são divididas em seis grupos de quatro, com os dois primeiros de cada agrupamento e os quatro melhores terceiros a seguirem para os oitavos de final, que se realizam-se de 27 a 30.

Seguem-se depois os quartos de final, a 3 e 4 de julho, as meias-finais, a 7 e 8, e a final, no dia 12.



Portugal, o atual campeão europeu, estava no Pote 3 e era sabido que podia apanhar um ou até dois tubarões na fase de grupos.

Ao falhar a conquista do Grupo B de apuramento, que acabou por ser vencido pela Ucrânia, e ao ser apenas o terceiro melhor segundo dos 10 grupos, a seleção nacional caiu para o terceiro pote e, antes do sorteio, já se sabia que tinha uma alta probabilidade de encontrar, pelo menos, um dos favoritos logo na primeira fase.



A cerimónia aconteceu em Bucareste, na Roménia.







Vencedor do "play-off" D (A)

Vencedor do "play-off" B

Vencedor do "play-off" A (D), Portugal,



The #EURO2020 groups have been drawn!



Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

Turquia, Itália, País de Gales, SuíçaDinamarca, Finlândia, Bélgica, RússiaHolanda, Ucrânia, Áustria,Inglaterra, Croácia, Vencedor do "play-off" C, República ChecaEspanha, Suécia, Polónia,França, Alemanha