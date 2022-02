"Sou um Slimani ainda melhor, com mais vida e mais experiência”. Foi assim que Islam Slimani se definiu na apresentação como reforço do Sporting.





O avançado argelino, de 33 anos, regressa a Alvalade a custo zero (rescindiu com o Lyon) e com um contrato válido por uma temporada e meia e vai ganhar 1,2 M € líquidos/época. “Voltei porque os adeptos gostam de mim e eu gosto do clube. Tinha saudades do Sporting, dos adeptos e de Alvalade. Por isso, a decisão foi muito fácil. É bom voltar a casa”, disse Slimani na Sporting TV. “Foi com esta camisola que fui mais feliz. O Sporting é a minha casa, sinto-me bem e sou feliz”, acrescentou.