Sp. Braga carimba presença nos oitavos de final da Taça de Portugal

OSp. Braga passou facilmente (7-0) o Olímpico de Montijo e carimbou presença nos oitavos de final da Taça de Portugal.





Com várias mexidas no onze, a equipa de Carlos Carvalhal – que estreou como titular o jovem Rodrigo Gomes (17 anos) – foi demasiado superior diante de um conjunto do Campeonato de Portugal que pouco ou nada fez para chegar à baliza de Tiago Sá. Foram muitas as ocasiões da equipa bracarense, mas o desacerto atacante e a boa exibição do guarda-redes Miguel Lázaro adiaram o inevitável até aos 28’. Nesse momento, o espanhol Abel Ruiz, com uma bomba do meio da rua, fez o primeiro no Estádio Nacional (casa emprestada ao Olímpico do Montijo). Dois minutos depois, Paulinho emendou sem problemas um cruzamento de André Horta.