Sp. Braga fica sem Al Musrati em Alvalade para encaixar 12 milhões

A dois dias da deslocação a Alvalade, o Sp. Braga abdicou de Musrati, um dos jogadores com mais mercado no plantel, que se transferiu para o Besiktas, clube turco treinado por Fernando Santos. Segurar o experiente médio, de 27 anos, até ao jogo de domingo com o Sporting não foi uma opção, uma vez que o mercado de inverno encerrou na sexta-feira na Turquia.





Musrati foi preponderante no Sp. Braga de 2020/21 a 2022/23, mas esta época perdeu influência, em parte devido às lesões, sendo apenas o 16.º jogador mais utilizado por Artur Jorge. Face às opções para o meio-campo (Vítor Carvalho, Zalazar, João Moutinho e Cher Ndour, cedido pelo PSG neste mercado), a SAD arsenalista aceitou transferir Musrati para equilibrar as contas, depois de falhada a passagem aos oitavos de final da Champions. O líbio rende 1 milhão de euros pela cedência, mais 11 milhões de euros da cláusula de compra obrigatória (e 2,5 milhões de euros em objetivos).



Banza só volta da CAN a tempo do jogo com o Qarabag

A República Democrática do Congo falhou a passagem à final da Taça das Nações Africanas, mas como disputa este sábado (20h00) o 3.º e 4.º lugar com a África do Sul, Banza vai falhar a partida de domingo do Sp. Braga com o Sporting.



Desde que perderam o seu principal marcador esta época (14 golos), os arsenalistas disputaram oito jogos em janeiro e fevereiro. Só venceram três vezes e perderam outras duas, registando três empates - um deles resultou na conquista da Taça da Liga, frente ao Estoril, no desempate por penáltis.