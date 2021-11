O Sp. Braga garantiu esta quinta-feira continuidade nas competições europeias, para além da fase de grupos da Liga Europa, ao vencer em casa o Ludogorets por 4-2. Beneficiou ainda da vitória do Midtjylland sobre o Estrela Vermelha (1-0), na Dinamarca, para subir ao primeiro lugar do Grupo F.









Num jogo de domínio quase total dos arsenalistas, os campeões da Bulgária marcaram dois golos em três oportunidades (ao minuto 58, Matheus evitou o golo de Despodov com a defesa da noite).

A equipa búlgara, a quem só a vitória interessava, entrou melhor no jogo, muito balanceada para o ataque, mas a desguarnecer, muitas vezes, a defesa, o que acabou por lhe ser fatal.









Leia também Sp. Braga mata borrego búlgaro na Liga Europa Após algumas ameaças, sobretudo por parte de Galeno e Ricardo Horta, Al Musrati abriu o ativo à passagem do minuto 25, com um tiro de fora da área. Kahlia foi mal batido.

A vantagem tirou gás aos arsenalistas, que acordaram, ao minuto 33, com o golo do Ludogorets, contra a corrente do jogo. Nesta altura, a turma búlgara registava um remate e um golo.





A partir daí, o Sp. Braga carregou como nunca nesta edição da Liga Europa e fez dois golos em três minutos (37’ e 40’), ambos a culminar jogadas de grande qualidade. Primeiro foi Iuri Medeiros a fuzilar as redes búlgaras, após passe de Ricardo Horta; e depois foi Galeno a responder com classe e eficácia a um toque mágico do capitão.





A segunda metade foi muito menos intensa do que a primeira, mas igualmente dominada pelo Sp. Braga, que chegou ao 4-1, por intermédio do recém-entrado Mario González, que aproveitou bem um erro da defesa adversária.





O Ludogorets ainda chegou ao 4-2, numa cabeçada de Plastun, após um canto, mas a vitória não fugiu ao Sp. Braga, que dia 25 defronta Midtjylland.