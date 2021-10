O Sp. Braga deu esta quinta-feira um passo importante rumo ao 1º lugar do grupo F da Liga Europa, ao bater o Ludogorets, em Razgrad, por 1-0. O golo solitário de Ricardo Horta permitiu à equipa arsenalista encurtar para um ponto a distância para o campeão da Sérvia, beneficiando do empate do Estrela Vermelha, na Dinamarca, frente ao Midtjylland (1-1).









A turma arsenalista, que nunca tinha ganho a uma equipa búlgara (Carvalhal tinha pedido a morte do borrego), entrou a todo o gás e chegou à vantagem logo ao minuto 7. Lançado na esquerda por Galeno, Sequeira correu à linha de fundo, cruzou atrasado para a área, onde, de primeira, Ricardo Horta atirou para o fundo da baliza. Jogada que tinha sido ensaiada, um minuto antes, com Iuri Medeiros a atirar, com estrondo, ao poste.

O campeão búlgaro, na segunda parte, foi à procura do golo da igualdade, mas a equipa do Sp. Braga conseguiu assumir o controlo das operações. Ao minuto 73, após um canto, Mario González cabeceou à barra.





A um quarto de hora do fim, Carvalhal trocou Ricardo Horta e Castro por Chiquinho e Lucas Mineiro, para refrescar e reforçar o meio-campo e evitar sofrer o ‘tradicional’ golo perto do fim. A dois minutos dos 90, numa jogada de contra-ataque, com rápida troca de bola, Piazon isolou Chiquinho, que, frente a Kahlina, atirou ao lado.