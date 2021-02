Sp. Braga obrigado a puxar dos galões

Com os mais recentes reforços, Sporar e Borja (que ficou com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros), no onze inicial, o Sp. Braga venceu esta quinta-feira o Portimonense (2-1), sendo obrigado a uma reviravolta na segunda parte, depois de 45 minutos pouco conseguidos.Com a sétima vitória consecutiva em casa (só perdeu com o Santa Clara), a equipa minhota fica apenas a três pontos do FC Porto - aproveitou o empate dos dragões -, o seu próximo adversário. O primeiro tempo foi muito pródigo ofensivamente para os algarvios, que surpreenderam a equipa de Carlos Carvalhal taticamente.Beto perdeu a primeira ocasião aos 14’, e já depois de Aylton Boa Morte ter marcado aos 23’ (a passe do ponta de lança), o guarda-redes Matheus evitou males maiores perante o mesmo Beto, que antes do intervalo ainda interpretou novo momento perigoso. Isto perante um Sp. Braga estranhamente inconsequente, apesar de apresentar maior iniciativa ofensiva.A segunda parte foi diferente, com os arsenalistas mais incisivos sobre a bola, tendo o golo do empate surgido num excelente remate de Lucas Piazón de fora da área (62’). A reviravolta consumou-se aos 73’, num penálti convertido por Ricardo Horta, após falta cometida por Lucas Tagliapietra precisamente sobre o médio ofensivo bracarense. A vantagem deu tranquilidade ao Sp. Braga que, ainda assim, teve de suportar um último assomo do Portimonense, que criou um momento de grande embaraço a Matheus aos 89 minutos.