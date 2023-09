Melhorar defensivamente, não concedendo “tantas oportunidades ao adversário”, é o crescimento que Artur Jorge quer ver no Braga, afirmou esta quarta-feira o treinador dos minhotos na antevisão da 7.ª jornada. O Braga sofreu golos em todos os jogos do campeonato e é a equipa com a pior defesa na primeira metade da tabela.Na conferência de imprensa antes da deslocação ao terreno do Estrela da Amadora, (esta quarta-feira, às 20h15), Artur Jorge admitiu que esse será sempre um “problema”. “Somos uma equipa que procura estar a maior parte do tempo próxima da baliza adversária e, com isso, pode haver momentos em que estamos mais expostos. Mas não é característica nossa ter a equipa recuada no último terço, não é esse o nosso padrão”, disse.