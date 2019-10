Sp. Braga vence e lidera grupo na Liga Europa

O êxito para o Braga desta jornada europeia tem um rosto: Galeno. O extremo direito que António Salvador comprou ao FC Porto esteve nos dois golos com que os arsenalistas derrotaram esta quinta-feira o Besiktas, na Turquia, e foi sempre uma dor de cabeça para a defensiva adversária.Mas não se pense que a tarefa foi simples. O Besiktas entrou melhor e o ex-V. Guimarães Tyler Boyd (4’) atirou ao poste da baliza de Mateus.O Sp. Braga assumiu o controlo do jogo à passagem do quarto de hora, passando para a frente do marcador através de Ricardo Horta (36’), que respondeu com eficácia à defesa incompleta de Karius, a remate de Galeno.Na segunda parte, foi o Sp. Braga a entrar por cima, com um remate ao poste de Galeno (47’). Até que o Besiktas chegou ao empate, através de um golo de cabeça de Umut Nayir (70’).E em dois minutos tudo ia mudando, já que aos 72’ foi marcado penálti contra o Sp. Braga, mas Adem Ljajic falhou.Percebendo que o Besiktas estava a crescer, Sá Pinto lançou Wilson Eduardo e Uche. Os bracarenses regressaram ao controlo e Galeno (76’) ofereceu um golo que Paulinho falhou.Quem não perdoou foi Wilson Eduardo (80’) que correspondeu da melhor forma a um cruzamento de Galeno e garantiu uma vitória justa e a liderança no Grupo K, com 7 pontos."Se terminasse com empate ou derrota seria injusto", disse Sá Pinto. O técnico do Sp. Braga não dá a qualificação por garantida: "Tudo é possível, não assumo nada. Garanto apenas que vamos fazer tudo para ganhar os jogos em casa."