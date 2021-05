O Sporting tem pressa em vender Nuno Mendes, cuja saída no próximo mercado de transferências é vista como inevitável face à valorização galopante do jogador nos últimos meses. A SAD, sabe o, quer fixar o mais rápido possível o valor final da transação para saber com que meios financeiros pode atacar o próximo mercado de transferências, de forma a reforçar o plantel....