Sporting de Braga vence dérbi de gala

Os dois rivais minhotos ainda não tinham ganhado após a retoma. O dérbi de quinta-feira à noite permitiu ao Sp. Braga quebrar essa tendência, ao vencer o V. Guimarães por 3-2, no seu terreno.Ainda não estava esgotado o primeiro minuto e já os arsenalistas se colocavam em vantagem, com Paulinho a emendar um cruzamento de Galeno. O Vitória reagiu e não demorou a empatar, com André André a converter um penálti. Melhores no jogo, os vitorianos deram a volta ao marcador, com Bruno Duarte a corresponder a uma assistência de Ola John. Ainda antes do intervalo, Trincão abriu o livro e com um grande golo restabeleceu a igualdade (2-2).O segundo tempo foi menos intenso, mas aos 65 minutos Galeno deu nova volta ao marcador, com um remate em arco após jogada individual.