Campeão benfiquista regressa nas asas de Pizzi

A águia sai do Minho como nova. Depois do abalo da derrota com o FC Porto, a equipa de Bruno Lage atropelou o Sp. Braga, com Pizzi a liderar as tropas e a fazer o terceiro ‘bis’ da temporada. Os arsenalistas souberam receber e até avolumaram o resultado com dois desastrados autogolos. Um final mais do que justo.Em relação ao encontro com os dragões, Bruno Lage trouxe André Almeida e Taarabt para o onze, com Sá Pinto a escolher Hassan para substituir o lesionado Paulinho. E rapidamente se perceberia quem tinha feito as melhores opções iniciais.O avançado egípcio do Sp. Braga já tinha dado mostras de desconcerto no ataque, mas conseguiu fazer bem pior na defesa. Em dois segundos de pobreza técnica, perdeu a bola e pontapeou Florentino. Penálti, Pizzi e primeiro golo.Um momento importante aos 25’ de um jogo que até então estava preso nas amarras da tática e da desinspiração geral. A vantagem trouxe conforto aos campeões nacionais, com muito mérito para as capacidades de recuperação e intensidade de Taarabt.Aliás, o marroquino deu início a três jogadas de muito perigo que terminaram em oportunidades de ouro para Seferovic - o suíço conseguiu falhar a baliza de todas as maneiras e feitios, aos 34’, 43’ e 44’. Pelo meio, também De Tomas e Pizzi estiveram perto de ampliar o marcador. Quem não marca sofre? Quase. Na única chance arsenalista, Ricardo Horta atirou ao poste . Intervalo com 2-8 em remates e um 0-1 benévolo para o Sp. Braga.Sá Pinto percebeu que tinha de mexer e tirou Galeno e Hassan ao intervalo. Entraram Murilo e Rui Fonte. Tudo... piorou. O Benfica manteve a toada e arrasou o adversário num espaço de poucos minutos. Logo aos 47’, André Almeida explicou a diferença que pode fazer um lateral destro à direita e encontrou Pizzi na área com o comandante a responder, mais uma vez, de forma afirmativa, aumentando para 0-2 e subindo os impressionantes números pessoais que leva nesta temporada.Era a águia real a levantar no Minho, onde se tem dado tão bem nos últimos tempos e um Sp. Braga, em sentido contrário, a cair por terra depois do enorme feito em Moscovo. Como se não bastasse a superioridade alheia, os da casa ainda deram mais duas ‘ofertas’, com autogolos a engordarem os números da derrota. Vitória mais do que justa na recuperação do élan encarnado, antes da paragem de duas semanas para os compromissos internacionais."Fizemos uma boa exibição e conseguimos mais uma boa vitória. O resultado até podia ter tido mais dois ou três golos, sendo um deles do Braga. O adversário fez uma viagem longa e sabíamos que tínhamos de entrar forte. Mas foi um resultado justo", disse Bruno Lage depois da goleada em Braga."Montámos o jogo em três dias. Não foi fácil depois do grande jogo em Moscovo. Acho que a equipa se expôs demasiado. Sofremos dois golos [os dois autogolos] que condicionaram tudo e não podemos dar aquelas situações. Foram três pontos que não queríamos desperdiçar", disse Sá Pinto no final.