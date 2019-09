PSP detém 18 membros de claque por desordem na Supertaça de Futsal

A PSP deteve na sexta-feira 18 membros de claques ligadas ao Benfica e ao Sporting, na sequência dos desacatos e agressões ocorridos durante a final da Supertaça de Futsal, que decorreu no Pavilhão dos Desportos, em Torres Novas (ganhou o Sporting por 6-2).



Fonte policial informou o CM que os desacatos começaram antes do jogo, com membros de claques a causarem distúrbios nos cafés da cidade. No final da partida, à saída do pavilhão, gerou-se uma rixa entre as claques, que causou ferimentos a um civil e a um dos agentes da autoridade.

