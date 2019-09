Sporting de Pontes perde pontos e perde Bruno

Um ponto para Pontes na estreia à frente do leão. O Sporting começou mal a era pós-Keizer e até se viu a perder quase desde início. Um livre feliz de Bruno Fernandes ainda trouxe o verde da esperança que acabou com o vermelho ao capitão de Alvalade.Ainda se tentava perceber o desenho do novo técnico leonino e já a pintura estava estragada. Pouco depois dos 4’, Wendel perde a bola para Rafael Costa e faz falta à entrada da área. Marlon não foi brando no remate e atirou para o 1-0. Tiro no pé logo no primeiro passo.Diga-se, já em desvantagem, que foi possível ver um Sporting em 4x3x3, com Acuña na ponta esquerda, Plata na direita e Bolasie ao meio. O contexto já não foi o melhor, mas este leão, supostamente de ataque móvel, abusou da bola longa para o avançado congolês, que até deu o corpo ao manifesto e esteve perto de marcar , aos 27’.Pelo meio, dois lances complicados para Jorge Sousa, em que Bruno Fernandes se queixa de ser carregado nas costas na área e um controverso gesto com a mão, de Borja, logo a seguir. O árbitro e o VAR mandaram seguir os dois possíveis penáltis.Apesar da larga vantagem na posse de bola - ao intervalo era de 68-32 -, o leão foi-se mostrando sempre intranquilo perante um adversário muito bem organizado e com um pilar no meio-campo chamado Ackah. Bruno Fernandes e Rafael Costa esboçaram dois disparos, que só serviram para assustar.Do descanso, chegou Jesé. Saiu Borja, recuou Acuña para lateral e logo viu um amarelo, com destino idêntico para Bruno Fernandes, por protestos. Era, pelo lado positivo, um sinal de maior agressividade e determinação. Mas a fatura viria a ser pesada para o 8 leonino.Entre uma enxurrada de cantos e livres a favor, um calhou bem. E o verbo calhar adequa-se, já que o remate de Bruno Fernandes sofreu um desvio axadrezado que deu no empate.Com a motivação no topo, o Sporting carregou, novamente com Bolasie - ele que sofreu a falta do 1-1 - em grande destaque. Um remate à barra aos 70’ merecia melhor sorte, mas aos 72’ o reforço só se pode queixar de si mesmo ao falhar o desvio após jogada de Acuña e Jesé.Ainda houve festa no Bessa, mas o golo do Boavista foi anulado - e bem. Num final completamente partido, os da casa pareceram sempre mais próximos do sucesso, face à intranquilidade geral leonina - expoente máxima na expulsão de Bruno Fernandes. Ponto final e um ponto para cada um.Leonel Pontes considerou este domingo injusta a expulsão de Bruno Fernandes e salientou que o médio "é o mais massacrado do campeonato". "Não foi protegido", disse o técnico leonino. Pontes admitiu que o primeiro tempo não correu bem: "Na segunda parte corrigimos e pelas oportunidades que criámos poderíamos ter tido outro resultado."