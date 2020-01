Sporting recebe hoje o FC Porto num clássico que pode criar um 'fosso' no topo da Liga

O Sporting recebe este domingo o FC Porto em Alvalade a partir das 17h30 num jogo que pode ser decisivo para criar uma 'separação' no topo da tabela da Primeira Liga portuguesa.A vitória do Benfica no terreno do V. Guimarães atirou as águias para uma vantagem confortável, no primeiro lugar, de sete pontos para o FC Porto e 16 para o rival Sporting. A verdade é que para os leões só a vitória interessa, em caso de derrota a equipa de Silas ficará a 12 pontos dos dragões, atualmente em segundo lugar.O primeiro clássico do ano vai ser arbitrado por Jorge Sousa e Carlos Xistra estará no VAR.O autocarro do Sporting já saiu de Alcochete e está a caminho do Estádio de Alvalade. O jogo com o FC Porto está marcado para as 17h30.As claques do FC Porto já estão na caixa de segurança e preparam-se para iniciar o caminho até ao Estádio de Alvalade.- A comissária da PSP Ana Carvalho diz àque está tudo a postos para conduzir os cerca de 2.500 adeptos do FC Porto até ao estádio, num percurso de cerca de 200 ou 300 metros. Pede que os adeptos venham com o mínimo de objetos possível, de modo a facilitar a revista à entrada do recinto.- Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa.- Defesas: Ristovski, Coates, Mathieu, Ilori e Borja.- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Wendel e Doumbia.- Avançados: Rafael Camacho, Luciano Vietto, Gonzalo Plata, Jesé Rodríguez, Luiz Phellype e Bolasie.O árbitro Jorge Sousa foi nomeado para dirigir o clássico entre Sporting e FC Porto, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.