Sporting renova contrato de Pote com aumento de ordenado e da cláusula

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, está a acelerar a renovação de contrato de Pedro Gonçalves. O CM sabe que o líder leonino pretende premiar o jogador pela excelente campanha que fez na temporada 2020/21 e aumentar a cláusula de rescisão (60 milhões de euros) antes do campeonato da Europa.









Segundo as fontes contactadas, Varandas já percebeu que a cláusula de Pote, alcunha de Pedro Gonçalves, pode ser demasiado baixa se o melhor marcador da Liga fizer uma boa campanha no Campeonato da Europa. Se o lateral Nuno Mendes pode sair para Inglaterra (Manchester United e City estão na corrida) pelos 70 milhões da cláusula, então Varandas acha que Pote terá de ser blindado entre os 80 e os 100 milhões de euros.

Pote, de 22 anos, tem contrato com os leões até 2025 e ganha uma verba na ordem dos 400 mil euros por ano. Foi uma das revelações da Liga ao tornar-se no melhor marcador, com 23 golos.