Sporting revela lesão de Bas Dost no joelho direito

Avançado do clube leonino tem contusão óssea.

Bas Dost está a contas com uma contusão óssea no joelho direito, revelou esta sexta-feira o Sporting após a conferência de imprensa de Marcel Keizer.



O holandês junta-se aos outros três elementos que já faziam parte do boletim clínico: Diaby (entorse no hálux do pé direito), Ilori (tratamento e recuperação a um problema no ligamento lateral do joelho direito) e Battaglia (tratamento e recuperação da lesão no joelho direito).