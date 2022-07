Foi o teste possível do Sporting no primeiro jogo de preparação no Algarve. Um empate com o vice-campeão belga, com os leões a apresentarem uma equipa muito jovem, com pesos-pesados à mistura, e alguns reforços.



Rúben Amorim, já se percebeu, muda as peças mas não muda o esquema tático. O capitão Coates comandou a defesa a três com Neto a seu lado e o lateral Nazinho.









Ver comentários