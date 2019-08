Sporting ultrapassa águias e dragões

Uma entrada de leão voraz, com sede de atingir o topo da tabela classificativa depois do clássico, resultou ontem num triunfo sobre o Portimonense (1-3), com o Sporting a marcar dois golos nos primeiros cinco minutos.Numa partida jogada num ritmo elevadíssimo com duas equipa à procura da vitória, foi o Sporting que começou melhor. Marcel Keizer surpreendeu ao dar a titularidade a Vietto e o argentino mostrou que pode ser um complemento a Bruno Fernandes. Mas já lá vamos.O Sporting entrou com tudo, com um futebol fluído e objetivo. O triunfo do FC Porto no clássico com o Benfica deixava em aberto a possibilidade de os leões ultrapassarem os dois rivais na tabela classificativa. E o leão não brincou. Entrou com tudo. Velocidade, talento e, acima de tudo, eficácia.Aos três minutos já vencia com um golo de Raphinha. Vietto solicitou Bruno Fernandes que deu para o extremo brasileiro. Correu, correu e à entrada da área rematou colocado para o 1-0. Um golão.Keizer tinha dito que Raphinha tem feito trabalho de finalização. Pelos vistos está a trabalhar bem.Mas este leão não se contentou com a magra vantagem. Foi para cima do rival e acabou por fazer o 2-0 aos cinco minutos. Vietto com um passe a rasgar isolou Bruno Fernandes que perante a saída do guarda-redes ofereceu o golo de bandeja a Luiz Phellype.Contudo, o Sporting parece não gostar das coisas fáceis. E Mathieu complicou ao fazer falta sobre Iury dentro da área. Rómulo não perdoou no penálti e reduziu para 2-1, estavam decorridos apenas oito minutos.O ritmo alucinante da partida atingia o seu máximo. Um jogo de parada e resposta. Aos 10 minutos, o caso do jogo. Uma falta de Pedro Sá sobre Luiz Phellype. Havia dúvidas se tinha sido dentro ou fora da área. O VAR confirmou que foi dentro. Mas o mesmo VAR viu uma falta no início da jogada ainda no meio-campo, esquecendo que os jogadores do Portimonense chegaram a ter a posse de bola. O lance foi anulado.Após o intervalo, o jogo baixou de ritmo. Era impensável manter aquela velocidade. Mas mesmo assim as equipas mantiveram uma entrega total. Raphinha, o homem do jogo, fechou o marcador. Vietto deu para Bruno Fernandes que cruzou para o toque de primeira de Raphinha. O leão foi rei num triunfo suado e valorizado pela réplica dada pelos algarvios.Afinal Vietto e Bruno Fernandes são compatíveis no onze do Sporting e isso ontem foi claro no triunfo dos leões. Os dois tiveram grande influência no jogo ofensivo da equipa e acabaram mesmo por se complementarem. Foram um quebra-cabeças.É um dos melhores defesas-centrais a alinhar em Portugal. Ontem precipitou-se ao cometer penálti sobre Iury (8’), o que poderia ter comprometido o triunfo leonino em Portimão. O francês acusou esse lance e teve uma exibição abaixo do seu normal.O VAR viu um penálti sobre Luiz Phellype, quando existiam dúvidas se tinha sido fora ou dentro da área. No entanto, o VAR detetou uma falta de Thierry no meio-campo que anulou o lance. Uma má decisão, pois os algarvios até chegaram a ter posse de bola.Marcel Keizer mostrou-se satisfeito pela vitória frente ao Portimonense, mas desvalorizou o facto de a equipa ter ultrapassado os rivais na tabela: "Não podemos estar eufóricos. Para nós é ver as coisas positivas deste jogo, treinar e continuar, porque ainda há um longo caminho pela frente".O treinador leonino considerou que este foi o melhor jogo da época, mas garante que quer "mais do que isto" e que a equipa vai "continuar" a trabalhar.